Il gusto e l’eleganza non vanno mai in vacanza all’Hotel Ristorante Seaside di Capo d’Orlando. La proposta per il Menù di Ferragosto è un gustoso trionfo di sapori di mare e terra.

Il menù “Dal mare alla tavola: gusta la freschezza” si sposa perfettamente con la splendida atmosfera vista mare del locale e con l’arredamento elegante, fatto di tocchi marini e dettagli curati in un ambiente raffinato e informale.

Una proposta pronta a deliziare anche i palati più esigenti.

-) Tartare di tonno bianco allo zenzero , passion fruit , pinoli tostati e crema di cocco .

-) Risotto al limone Verdello e scampo

-) Raviolo di pasta al basilico con branzino zucchine e i suoi fiori

-) Tataki di alalunga ai semi di papavero soya e verdurine pastellate

-) Cassata Siciliana

Menù proposta di Ferragosto € 55 a persona. Coperto e acqua inclusi

Start ore 12,30

Info e prenotazioni:

Telefono: 0941 1898052

email: info@seasidehotel.it

Questo è un articolo pubbliredazionale. Il servizio è offerto da Davision s.r.l.: per informazioni chiamare 0941921006.