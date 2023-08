Da ieri sera alle 18.40 l’Etna è in eruzione. L’attività stromboliana si registra dal cratere di sud-est e ha fatto registrare una graduale intensificazione.

Il fenomeno è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo ed ha generato una nube eruttiva diretta verso sud. Disagi anche per l’aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi.

Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. “Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. – si legge – Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it”. FOTO: ARCHIVIO