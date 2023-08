È stato salvato nelle acque dello Stretto in balia delle onde il 50enne che è stato intercettato dalla capitaneria di porto nel pomeriggio di ieri.

A segnalare la presenza del malcapitato una chiamata arrivata alla sala operativa della Autorita marittima dello Stretto. Due le unità navali che si sono dirette nella zona indicata per individuare l’uomo che è stato intercettato poco dopo il loro arrivo. Era stremato quando è stato portato a bordo del battello e poi nella sede della capitaneria di Porto in attesa che arrivasse il 118 gli sono prestate le prime cure. Un 50enne sarebbe caduto in mare da una nave traghetto.

In ambulanza è stato quindi portato all’ospedale per prestargli le cure necessarie. Indagini in corso per accettare cosa sia accaduto.