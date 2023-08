La conferenza stampa di venerdì sera ha dato il via alla Campagna Abbonamenti del Barcellona Basket 4.0 in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Prezzi assolutamente popolari(50€ settore unico gradinata e anello, 120€ tribuna numerata dietro le panchine del PalAlberti), particolari agevolazioni per le famiglie e i giovani(abbonamento famiglia 80€ con un ulteriore sconto per le famiglie dei ragazzi del settore giovanile, per gli under 24 30€) oltre all’ingresso gratuito garantito per i ragazzi e le ragazze fino a 18 anni.

Alla conferenza stampa hanno presenziato il presidente del Barcellona Basket 4.0, Avv. Massimo Romano, il vice-presidente Antonio Russo, il segretario Andrea Sottile, il DS Renzo Crisafulli e l’Assessore allo Sport del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Molino. A moderare gli interventi il giornalista Francesco Anania.

Il presidente Massimo Romano ha presentato i due Main Sponsor che accompagneranno il Barcellona Basket 4.0 nella prossima stagione sportiva: la NextCasa Real Estate che sarà Main Sponsor della prima squadra e l’ Ottica Sottile SRL Barcellona Pg che sarà Main Sponsor delle formazioni giovanili Under 20 e Under 19, che saranno guidate in panchina da coach Peppe Costantino.

Il DS Renzo Crisafulli ha presentato ufficialmente l’ultimo colpo di mercato del sodalizio del Longano, l’ala forte classe 1999 Davide Drigo, che andrà a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Pippo Biondo e che presente alla conferenza ha speso belle parole sulla piazza di Barcellona.”Ho scelto Barcellona perché da siciliano conosco la storia cestistica di questa piazza che per tanti anni ha fatto la Serie A2. Lo ritengo il posto giusto dove poter crescere e fare il salto di qualità. Siamo una squadra giovane, in un campionato nuovo tutto da scoprire e sono sicuro che ci divertiremo”. Crisafulli si è anche soffermato sul roster giallorosso, indubbiamente giovane e talentuoso, che andrà a confrontarsi con realtà importanti della pallacanestro siciliana avendo come punto di riferimento il lavoro quotidiano in palestra con il prof. Antonio Nania e sul parquet del PalAlberti.

La parola adesso passa ai barcellonesi, che ci auguriamo possano essere presenti e dare il proprio contributo alla prima squadra cestistica della città del Longano.

(Info da Ufficio Stampa Barcellona Basket 4.0)