Nuova Igea Virtus rende noto l’arrivo in prestito dall’Unione Sportiva Avellino 1912 del portiere Salvatore Tammaro, classe 2005 nativo di Napoli, alto 197 centimetri.

Formatosi calcisticamente nella Polisportiva Caravaggio Sporting Village, il giovane estremo difensore ha fatto parte anche delle giovanili del Monteruscello e della Asd Di Roberto, per poi approdare nelle formazioni Primavera del Giugliano ed infine in Irpinia, all’Avellino, dove ha inoltre collezionato una presenza in prima squadra.

Tammaro farà parte della rosa giallorossa per la stagione 2023/2024, infoltendo anche la batteria “under” in dote allo staff tecnico.