A pochi giorni dal Ferragosto, arriva l’ennesima buona notizia sulla qualità del mare di Ponente.

A distanza di due settimane infatti l’Amministrazione comunale ha disposto nuove verifiche sulla qualità delle acque e i campionamenti eseguiti mercoledì scorso, negli stessi punti dove era avvenuto il prelievo del 28 luglio (N’Gonia Tono, via del Marinaio (San Papino), Gobba del Cammello e Sayonara) hanno confermato –

“la perfetta conformità microbiologica degli indicatori microbiologici previsti dalla Direttiva 2006/7/CE in materia di qualità delle acque di balneazione”.

«Il precedente report era positivo – ha detto il sindaco Midili – ma proprio per vivere una stagione all’insegna della serenità assoluta abbiamo voluto ripetere le analisi che hanno dato l’esito che ci aspettavamo. Siamo felici di questi dati perché il mare rappresenta uno dei nostri punti di forza e vedere il litorale di Ponente affollato come non si ricordava da anni, è una positiva risposta al lavoro che abbiamo fatto. Mi auguro che a Ferragosto la nostra città possa registrare una presenza massiccia di visitatori e offrire loro la possibilità di godere delle bellezze straordinarie della nostra riviera di Ponente ma anche del promontorio e dell’Area marina protetta. Un patrimonio quello di Milazzo che ancora una volta è stato messo in vetrina grazie all’ennesima puntata di “Linea Blu” dedicata alla nostra città e all’arcipelago eoliano e che ha lanciato un messaggio chiaro “Milazzo oggi è una città in fermento che punta forte sul turismo”. E sempre oggi ha fatto molto piacere leggere l’intera pagina che il quotidiano “Repubblica” ci ha dedicato riconoscendo la nostra capacità di entrare nel XXI secolo con lo sguardo rivolto al turismo ambientale». FOTO: ARCHIVIO