Si è svolto ieri sera, a distanza di qualche anno, il tanto atteso appuntamento con la sagra del pesce di Castel di Tusa, la manifestazione di punta dell’estate del piccolo borgo marinaro.

La manifestazione, assente da qualche anno anche a causa della pandemia, è stata organizzata dall’associazione Le Lampare, che ha raccolto il testimone lasciato dalla vecchia Pro Loco, che dagli anni settanta per diversi decenni ha organizzato la sagra delle acciughe, quando ancora le acciughe venivano pescate nel mare di Castel di Tusa dai pescatori del posto.

Oggi non ci sono più pescatori nel rinomato borgo marinaro e bisogna dare merito a questo gruppo di volenterosi che si sobbarcano diversi giorni di lavoro per mantenere viva una tradizione cara agli abitanti del luogo e ai numerosi turisti che la affollano in questo periodo.

Tante specialità da assaggiare e un ricco menù che ha fatto felice il palato dei più golosi, sono state distribuite centinaia di abbondanti porzioni di pesce di vario tipo: acciughe, gamberi, totani, accompagnate da pane e da un ottimo vino bianco alla giusta temperatura.

Festa e convivialità, durante i quali i visitatori si sono immersi nell’atmosfera magica in una vera e propria terrazza sul mare.

La Sagra del Pesce è molto più di un semplice evento gastronomico, in quanto rappresenta un’opportunità unica per onorare la tradizione dei pescatori locali e rafforzare il legame della comunità alesina con il mare, che ha giocato un ruolo cruciale nella storia in questi anni.

La serata è stata allietata dalla musica di DJ Max che ha fatto ballare i presenti fino a tarda notte. Tutto si è svolto regolarmente sotto l’occhio vigile del comandante della stazione carabinieri di Tusa e dei suoi uomini.