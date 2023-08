Le ambulanze del 118 erano impegnate sul territorio in una serie di interventi quando un minore ha accusato una crisi asmatica a Piazza delle Ancore di Calderà, dove si stanno tenendo le serate di Street Food.

I fatti si sono verificati ieri sera. Il minore ha ricevuto un primo soccorso dalla mamma che aveva con sé i farmaci per combattere la “fame d’aria” che questa patologia genera. Successivamente il giovanissimo è stato soccorso dal personale della Croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto che ha operato di concerto e sotto le direttive della centrale 118 garantendo adeguate cure e la necessaria stabilizzazione, procedendo poi al trasferimento presso l’Ospedale “Fogliani” di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Croce Rossa Italiana barcellonese, presieduta da Giuseppe Puliafito, sta garantendo in queste sere assistenza sanitaria nell’ambito del piano comunale preventivo disposto da Palazzo Longano in occasione di queste serate di festa per la località balneare barcellonese che, tra pochi giorni, festeggerà il Santo Patrono San Rocco.