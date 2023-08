Rapina a mano armata questa mattina a Rometta Marea in via Caterina Carbone. Erano circa le 9 quando un malvivente ha fatto irruzione in un esercizio commerciale, un bar del centro.

L’uomo armato di coltello e con volto travisato, ha strappato la collana d’oro dal collo del titolare. Da quanto si apprende, è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine impegnate nella caccia al bandito, al fine di assicurarlo alla Giustizia. Pare che la zona sia videosorvegliata e gli investigatori sperano di poter ottenere indicazioni utili in tal senso.