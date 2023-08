In occasione del centenario dell’Aereonautica Militare Italiana, da giovedì 17 agosto fino a domenica 20, nella piazzetta dei Marinoti di Patti Marina, sarà allestito il villaggio dell’Arma Azzurra, denso di storia e tecnologia, con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, stand promozionali, simulatori ludici ed intrattenimento musicale.

Il tutto, per consentire ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il 100° compleanno della forza armata.

Tutti i visitatori potranno accedere liberamente e vedere da vicino alcuni dei velivoli su cui si fonda l’attività operativa della Forza Armata. Sarà presente uno stand con un vero cockpit MB-339 ovvero il velivolo in uso alla pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolore. Grazie alla presenza di un pilota dell’Arma Azzurra sarà possibile scoprire il funzionamento del velivolo e salire a bordo per foto ricordo. Sarà anche presente uno stand espositivo del Comando dell’Aeroporto di Sigonella 41° stormo con un modello del P72, un velivolo in grado di svolgere missioni di pattugliamento marittimo grazie a sistemi di rilevamento, localizzazione e tracciamento di ultima generazione, quali radar a scansione elettronica.

Inoltre, ci sarà uno stand promozionale per avere informazioni su come entrare a far parte dell’Aeronautica Militare, conoscere meglio la sua storia ed il suo impegno quotidiano al servizio del Paese. Saranno anche distribuiti gadget ufficiali distribuiti gratuitamente.

Gli occhi dei visitatori, saranno puntati tutti sulla grande attrazione del villaggio aereonautico, il simulatore di volo delle Frecce Tricolore che potrà essere provato gratuitamente. Ogni giro, avrà la durata di tre minuti e mezzo che consentiranno di sperimentare le sensazioni provate dai piloti della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare.

L’iniziativa è promossa dall’Arma Azzurra insieme al Comune di Patti e darà la possibilità di immaginarsi piloti per un giorno. Chiunque volesse cimentarsi nel volo simulato, affiancato dai piloti e dai rappresentanti dell’Aeronautica Militare Italiana, potrà candidarsi per la prova. Ad accompagnare i passeggeri nel giro anche la voce del comandante che renderà ancora più realistica l’esperienza.