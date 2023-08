Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 18:00, presso il Belvedere Rafa di Galati Mamertino, l’inaugurazione della Panchina Gigante in ricordo di Giulia Fabio, giovane galatese di 17 anni scomparsa qualche mese fa a Busnago.

L’iniziativa si terrà grazie alla generosità di papà Silvio, di mamma Isabella e della sorella Melissa, e a un lavoro di squadra (coordinato dall’Assessore Comunale Andrea Carcione), che ha coinvolto uffici comunali, ditte e imprese locali, operai forestali e gran parte della popolazione.

“In uno scenario e con un panorama mozzafiato (presso il Belvedere Rafa a più di 1000 metri di altezza) – afferma il Sindaco galatese Vincenzo Amadore – da domani entreremo a far parte del circuito delle “Big Bench” (sarà la terza Panchina Gigante in Sicilia e la prima in Provincia di Messina). Sarà un evento da non perdere, carico di una forte carica emotiva, oltre che uno “spettacolo” che potrà rilanciare ulteriormente l’immagine del nostro paese, e una zona ricca di bellezze naturalistiche che aspetta solo di essere visitata e ammirata”.