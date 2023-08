Nel cuore di Cesarò, nel messinese, è stato inaugurato il 9 agosto scorso, un percorso espositivo dal titolo “Momentaneamente” dedicato all’arte ed alla lettura.

L’iniziativa voluta e realizzata minuziosamente con dovizia di dettagli dall’artista locale Giselle Treccarichi, consta di una serie di volumi riguardanti il paese e autori di origine cesarese quali Gianni Longo e Pino Campo e non solo. È possibile anche sfogliare i testi delle autrici siciliane Ester Rizzo e Marinella Fiume e il mensile “Feme News”, donne che fanno rete e notizia in Italia e nel mondo, proprio come in una libreria o biblioteca.

“Questo spazio culturale vuole essere un esperimento – afferma la Treccarichi – e rimarrà aperto un mese. Oltre alle mie opere, vi sono libri e giornali d’epoca a disposizione di chiunque voglia sfogliarli. Accanto alla galleria ho il mio atelier, dove ho scelto di investire per poter lavorare sfruttando i talenti artistici che ho coltivato da sempre. Un esperimento che tasti il terreno della volontà, lanciando l’idea della possibilità di rianimare un centro, una piazza, una comunità. Lo stesso paese dove io sono nata, dove vivo e dove, soprattutto, ho trascorso gli anni più gioiosi della mia infanzia.

Questo sarà possibile solo riuscendo a coinvolgere più persone – aggiunge – tutte quelle che hanno la voglia di spendere qualche ora della propria giornata per stare qui, per leggere un giornale, per accogliere per fare cultura, per trasmettere le nostre tradizioni. È un esperimento vediamo come andrà, partito grazie alla generosità di chi ha messo a disposizione i locali, dai miei cari e dagli amici che sempre mi sostengono. È volontariato, anche. Prendendo l’essenza di questa parola, perché tutto è spinto dalla volontà che è mossa dalla fede nel credere che tutto può migliorare.

Ringrazio ii giovanissimi Carmen Scaccianoce, Damiano Di Marco, Giorgia Gugliuzzo, Elena Zito, che hanno accolto con entusiasmo l’idea collaborando con me. Così mi affido a quel buon senso ed allo spirito di accoglienza tipici del nostro animo di siciliani” conclude.