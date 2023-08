La devozione del popolo messinese alla Vergine Maria attraversa la storia della Città e, tramandandosi di padre in figlio, giunge ai nostri giorni per continuare ad andare oltre, quale espressione tra le più alte dell’identità messinese.

Uno dei momenti più intensi che vede particolarmente fusa l’unità della Città nella sua componente ecclesiale e civile è la festa della Vergine Maria Assunta in Cielo – che culmina con il corteo processionale della Vara – celebrata anche da manifestazioni laiche del ferragosto messinese, che conduce centinaia di migliaia tra pellegrini, devoti, cittadini, cultori di storia e tradizione, emigrati ad esprimere l’amore per Maria e per Messina.

Tra le celebrazioni liturgiche in programma, l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla presiederà lunedì 14 agosto alle ore 20.30 l’Eucaristia a piazza Castronovo, ai piedi della Vara.

Martedì 15 agosto – giorno della solennità – alle ore 11.00 nella Basilica Cattedrale presiederà il Pontificale, a cui parteciperanno anche le autorità cittadine. La sera – dopo la permanenza in prefettura su invito del prefetto dott.ssa Cosima Di Stani – si unirà al corteo processionale dal palazzo arcivescovile fino a piazza Duomo, dove rivolgerà il suo pensiero e impartirà la benedizione.