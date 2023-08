Un morto e due feriti gravi a seguito di uno scontro frontale avvenuto a Modica, nel Ragusano. A scontrarsi due auto in contrada Trebalate. La vittima è un uomo di 72 anni.

Lo schianto violentissimo è avvenuto tra una Peugeot e una Mercedes a ridosso di una curva. I due feriti sono stati portati in ospedale con l’elisoccorso e si trovano ricoverati in codice rosso. Sul posto si sono portati i Carabinieri per tutti i rilievi del caso mirati alla ricostruzione della dinamica alla base del tragico sinistro.