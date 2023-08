Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in una delle calette della riserva dello Zingaro. Un tredicenne turista di Lecco si è ferito al volto tuffandosi dalla scogliera di Cala Berretta.

Il giovanissimo è stato salvato dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano prontamente intervenuto, recuperando l’infortunato prima di affidarlo alle cure del 118. Quel tuffo dalla scogliera gli è costato l’impatto con una roccia e un trauma facciale con varie escoriazioni al petto. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme.

Viste le difficoltà a raggiungere la zona, è stato richiesto l’intervento di un elicottero di base a Boccadifalso. Tre tecnici si sono imbarcati insieme al personale, raggiungendo il ferito che poi è stato trasferito all’Ospedale di Cristina di Palermo fortunatamente non in pericolo per la sua vita.