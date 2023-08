Si è tenuto venerdì 11 agosto il tradizionale Concerto di mezza estate eseguito a San Pier Niceto dalla Banda Musicale “Maestro Pietro Nastasi”, diretta dal maestro Davide Cigala e presieduta dal dott. Gian Carlo Marchetta. Quest’anno un ospite del tutto eccezionale ha regalato al pubblico numeroso delle emozioni davvero uniche: il maestro Nello Salza (qui l’articolo).

Come consuetudine ormai da tantissimi anni, nella stessa serata si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico per i risultati eccellenti.

Quest’anno i riconoscimenti sono stati dedicati alla memoria di Pino Ruggeri, Grazia Dolcezza, Domenico Andaloro e Mariella Certo.

Per la scuola Primaria hanno ricevuto la borsa di studio Federico Dolcezza, Marco Formica e Alessandra Nastasi. Per la Secondaria di Primo Grado Federica Delia, Alessandro Gullì, Emanuele Nastasi e Miriana Previte. Ad essere premiati per la Secondaria di Secondo Grado Arianna Corio, Sefora Carmela Ilacqua e Christian Manna. Per aver conseguito la laurea con il massimo dei voti: Giuseppe Cattafi, Anna Lombardo e Chiara Catanese.

Due borse di studio sono state istituite invece dalla Banda Musicale sanpietrese per gli studenti della Secondaria di Primo Grado che si sono distinti nello studio della disciplina musicale. Ad essere premiati Emanuele Nastasi e Federica Delia. Un premio è stato consegnato alla memoria di Luigi Fareri. Ad essere premiata Antonella Calogero che durante l’anno scolastico si è distinto nello studio e per il comportamento. A darle la targa Rosa Fareri, figlia di Luigi Fareri. A vincere la borsa di studio in memoria del Dirigente Scolastico, prof. Rocco Catanese è stata Federica Delia, che si è distinta nello studio della matematica.

La famiglia Ruggeri, in particolare la figlia Carmelina, in memoria di Pino Ruggeri ha consegnato una targa ad ogni studenti con un pensiero del compianto.

Si ringrazia NicetoTv per le foto