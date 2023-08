Nei giorni scorsi I Sindaci di Rometta, Nicola Merlino, Villafranca, Giuseppe Cavallaro e Saponara, Giuseppe merlino, avevano incontrato la prefetta Cosima Di Stani alla quale avevano rappresentato la situazione in cui versa il tratto autostradale Rometta-Messina.

Adesso il Comitato recentemente formatosi continua la sua azione volta a porre in essere ogni iniziativa necessaria per tutelare i cittadini.

Ieri, nella Delegazione comunale di Rometta Marea, si è riunito Il gruppo di lavoro di avvocati, costituito dal Comitato permanente fra i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, istituito per affrontare gli atavici e non più tollerabili problemi del tratto autostradale Rometta-Messina. Il gruppo di lavoro è formato dagli avvocati Antonino La Rosa, Maria Grazia Drago, Piero Giordano, Fulvio Capria, Pasquita Patti, Rosella Nastasi e Maria Vittoria Santagata.

Le funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro sono state attribuite all’avv. Antonino La Rosa e di segretaria all’avv. Pasquita Patti

“Compito del costituito organismo -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino- è quello di individuare tutte le azioni giudiziarie, nessuna esclusa, da intraprendere contro il Cas e gli altri soggetti responsabili per ristorare il danno cagionato ai cittadini ed ai comuni nel nostro territorio per la situazione di degrado e di pericolo in cui versa ormai da notevole tempo il tratto autostradale della A20 Rometta-Messina. Un grande e pubblico ringraziamento alla disponibilità manifestata dai colleghi avvocati.”