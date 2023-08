Sarà il rapper Mondo Marcio a esibirsi Lunedì 21 Agosto alle ore 23:00, presso la Piazza San Giacomo di Galati Mamertino, in occasione della Notte Bianca Galatese.

La Notte Bianca Galatese prenderà il via dalle ore 20:00, con arte, cultura, musica ed enogastronomia, e sarà impreziosita dalla presenza di Mondo Marcio; al termine del concerto si terrà un Dj set a cura di Hermes Eventi.

Mondo Marcio, pseudonimo di Gian Marco Marcello, è un rapper e produttore discografico italiano. Nato nel Dicembre del 1986 a Milano, il cantante, dopo aver pubblicato il demo “Difesa personale”, iniziò a diffondere il proprio materiale in modo da acquisire notorietà nella città di Milano. Grazie al supporto di Bassi Maestro, la sua carriera di rapper inizia prestissimo all’età di 17 anni; nel Maggio del 2004 viene commercializzato l’omonimo “Mondo Marcio“, album d’esordio che trova buon riscontro anche nella scena rap underground italiana. Nel 2006 viene pubblicato il suo secondo album in studio, “Solo un uomo“, che ottiene un notevole successo a livello nazionale, conquistando il disco d’oro in un brevissimo arco di tempo e vendendo più di 80.000 copie. L’album viene anticipato dal singolo “Dentro alla scatola“, il cui video musicale venne passato costantemente da MTV per diverse settimane. Il singolo rimase secondo, solamente al brano “Hung Up” di Madonna, per rimanere successivamente per oltre 4 mesi nella Top 20. Successivamente uscirono altri tre singoli, “Nessuna via d’uscita“, “Segui la stella” e “Purple Weed”.

Il brano “Dentro alla scatola” ha avuto anche un rifacimento, insieme al gruppo dei “Finley“. Nel 2007 esce il terzo album “Generazione X“, anticipato dal singolo omonimo presentato in anteprima ai TRL Awards 2007. Il disco vende oltre 25.000 copie e racconta di un nuovo ambiente, di nuovi problemi, gli artisti della vecchia scuola che non lo amano, i rapporti ambigui con stampa e media, ma conservando la stessa identica attitudine. La Generazione X è quella dei ventenni, sballottati e senza appigli, e Mondo Marcio ci porta le sue riflessioni in merito, condite dal suo tipico slang e da un flow molto riconoscibile. Nel 2009 viene pubblicato il quarto album dal titolo “Animale in gabbia“, anticipato dal singolo “Non sono una rockstar”. Nel 2012 Mondo Marcio pubblica l’album “Cose dell’altro mondo“, che presenta molte collaborazioni con Vacca, Caparezza, Jax, Emis Killa, Danti dei “Two Fingerz”. Il 2014 è l’anno del sesto album, intitolato “Nella bocca della tigre“, mentre nel 2015 Mondo Marcio ha pubblicato il brano inedito “Gotham“, composto appositamente per la colonna sonora del videogioco “Batman: Arkham Knight“. Nel 2016 esce il settimo album “La freschezza del Marcio“, mentre l’ottavo disco “Uomo!” è del 2019.