Continuano gli esilaranti appuntamenti di “teatri di Pietra” a Milazzo, che vanno in scena nell’incantevole cornice del Castello di Milazzo.

Dopo il successo di Eurydice, messa in scena dalla Compagnia dell’Arpa (qui l’articolo completo), domani 13 agosto andrà in scena “Plays Ennio Morricone”. Il Giuseppe Milici Quartet rende omaggio a uno dei più grandi compositori quali Ennio Morricone, con una narrazione intensa, resa possibile grazie alla voce di Sergio Vespertino.

Dal Cinema Paradiso al Buono il Brutto e Il cattivo, passando per tutte le colonne sonore che hanno reso Morricone grande nel panorama internazionale: il Castello di Milazzo farà da palcoscenico a una esperienza musicale altissima. Un racconto musicale che a tratti verrà interrotto per far spazio alla biografia, alle curiosità, alle interpretazioni affidate a Sergio Vespertino.

l prossimi appuntamenti per “teatri di Pietra” che si terranno al Castello di Milazzo sono innanzitutto il 17 agosto quando sarà la volta di “Elena tradita” di Luca Cedrola per la regia di Graziano Piazza, con Viola Graziosi e Graziano Piazza. Il 23 agosto andrà in scena Verga con “La Lupa. La coreografia è affidata a Carlotta bruni, la musica di Marco Schiavoni, la narrazione di Lucia Cinquegrana, con Luca Cinquegrana, Paola Saribas e Matteo Gentiluomo. Il 25 agosto “Cliternestra, il processo” dal testo di Alma Daddario per la regia di Sebastiano Tringali, i costumi di Marina Sciarelli genovese, con Carlotta bruni, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas e Valeria Contadino.