Il Consiglio Comunale di Longi, riunitosi Giovedì 10 Agosto in Sessione ordinaria, ha applicato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Entrambe le proposte sono state approvate con i voti favorevoli del 6 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre si sono astenuti i 2 componenti del gruppo di minoranza; i due argomenti all’ordine del giorno sono stati illustrati dal Sindaco longese Antonino Fabio e dalla Responsabile dell’Area economico-finanziaria.

Il primo cittadino Fabio ha messo in evidenza che il DUP e il Bilancio sono stati attuati, secondo le risorse disponibili e tenendo conto delle somme che inviano lo Stato, la Regione e i Ministeri. Dal punto di vista sociale è stato dato un forte impulso, accogliendo le richieste dei cittadini, e sono stati intercettati diversi finanziamenti.

Il Presidente del Consiglio Gaetano Aldo Russo ha fatto notare che sul territorio comunale sono in corso vari cantieri, riferiti ai tanti progetti finanziati sull’edilizia pubblica, le scuole e il recupero del tessuto urbano. Non sono state aumentate le tariffe dei tributi e il Bilancio di previsione è stato presentato in continuità con la gestione precedente.

Il Consigliere di minoranza Antonino Miceli ha sottolineato che, secondo il suo parere, manca un piano strategico e che la relazione programmatica del DUP è priva di una visione politica ed è costituita da poche parole. Miceli poi analizza la missione turismo, con lo stanziamento di 150.000 euro, mentre per le attività culturali compare lo zero, e ha chiesto informazioni sulle Case di Mangalaviti. Il Sindaco Fabio ha risposto al Consigliere Miceli, spiegando che il Consiglio Comunale di maggioranza in questi 7 anni di mandato ha avanzato diverse proposte, mentre dalla minoranza non ha mai ricevuto nessuna proposta, ma solo polemiche. Riguardo alle Case di Mangalaviti il primo cittadino longese ha dichiarato che, al momento dell’insediamento, l’Amministrazione si sia trovata davanti a una gara d’appalto già fatta e che comunque la gestione della struttura è stata affidata adesso a un’Associazione di Longi (come affermato anche dall’Assessore Comunale al Turismo e Consigliere Davide Calcò). Il Sindaco Fabio ha anche evidenziato i lavori per la pubblica illuminazione e il cimitero comunale, e una serie di progettazioni e progetti che interessano tutta la comunità longese.