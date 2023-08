Capri Leone – I Consiglieri di minoranza del Comune di Capri Leone Giorgio Caputo e Marika Sapone hanno inviato una nota, riferita al mancato accesso a notizie e informazioni utili per l’espletamento del mandato elettivo.

I componenti del gruppo di opposizione in particolare hanno provveduto a protocollare, a mezzo pec, una richiesta di accesso agli atti ed estrazione copia “dei costi a consuntivo e relativi totali di fatturazione degli ultimi 5 anni, relativamente al servizio di raccolta rifiuti e al servizio idrico“.

Questo il contenuto della nota dei Consiglieri Caputo e Sapone:

“Egregio Sig. Sindaco del Comune di Capri Leone,

come a lei noto, in data 9 Giugno 2023, i sottoscritti hanno provveduto a protocollare a mezzo pec richiesta di accesso agli atti “dei costi a consuntivo e dei relativi totali di fatturazione degli ultimi 5 anni, al servizio di raccolta rifiuti e servizio idrico”. Tuttavia ad oggi, 11 Agosto 2023, nessun riscontro è pervenuto, in palese violazione del termine di 30 giorni previsto dall’art. 43 del TUEL.

Comprendiamo le difficoltà che pervadono il vostro animo nel trasmetterci quanto richiesto, che già sappiamo scoperchierà un vaso di pandora, con le relative conseguenze che vi saranno sul Bilancio Comunale. Stante la protratta inerzia, siamo costretti a segnalare ed evidenziare suddetta circostanza che non ci consente di poter svolgere con serietà, dedizione ed abnegazione il ruolo che i cittadini caprileonesi ci hanno assegnato. Non possiamo e non vogliamo accettare un tacito diniego ad un diritto a noi riconosciuto, in qualità di Consiglieri Comunali; esigiamo lo stesso rispetto istituzionale che noi riserviamo al suo ruolo.

Ci auguriamo che questi 60 e più giorni non servano a una “rielaborazione” dei dati che, vi avvisiamo già in anticipo, non tollereremo. E’ irrilevante per noi accertare l’eventuale colpa o dolo di chicchessia, ciò che importa è l’essere messi in condizione di poter operare come previsto e sancito dalla legge. Fiduciosi in un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti”.