Nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale per animare il centro cittadino nelle giornate del fine settimana in cui è chiuso alle auto.

Su iniziativa dell’assessore alla Cultura, Lucia Scolaro, si terrà dal 18 al 20 agosto in marina Garibaldi “Milazzo art”, un’occasione per far conoscere il mondo che ruota attorno ad artisti ed artigiani che si ritroveranno dalle 18 alle 21, all’interno dell’isola pedonale in modo che i visitatori potranno soffermarsi in tutta sicurezza ad ammirare questi capolavori.

Sarà possibile apprezzare la body-art, gli artisti specializzati in caricature, tanti quelli che seguono l’hobby dei lavori in velcro e che esporranno ciò che hanno finora realizzato. Una esposizione particolare sarà quella dedicata ai calzolai artistici che realizzano scarpe su misura ed uniche nel loro genere oppure ancora, degli artisti che riciclano il legno riproducendo opere artistiche.

Non potranno mancare alcuni professionisti che hanno fatto della loro arte un mestiere che li ha resi famosi anche fuori confine, come la stilista Anna Parisi, Valeria Cotruzzolà che esegue lavori in ceramica. L’arte sotto tutte le sue sfaccettature quindi saranno presenti anche ballerini e cantanti.

«Si tratta di una reunion creativa- ha dichiarato l’assessora Lucia Scolaro che ha ben chiaro quanto questi momenti siano importanti per far conoscere e mettere in risalto il lavoro di tanti artisti, spesso di nicchia, ma che meritano di essere messi in primo piano e di avere un posto al sole. Questo tipo di evento, è un primo esperimento, una prova per capire cosa va migliorato e questo perché vogliamo che diventi un appuntamento fisso, in cui tante originalità abbiano l’opportunità di ritrovarsi insieme per condividere la propria arte» ha concluso l’esponente della giunta Midili.