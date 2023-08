Era nata con una grave patologia congenita al cuore, una cardiopatia ipertrofica ostruttiva al ventricolo sinistro la cui unica speranza era rappresentata dal trapianto. Passaggio che però escludeva la possibilità di aspirare a una gravidanza.

A raccontare la storia di una neomamma di 32 anni è Ansa. Adesso la donna è mamma della piccola Vittoria che pesa 3,3 kg ed è venuta alla luce con parto spontaneo. Mamma e bimba stanno bene. Il trapianto al cuore della neomamma è avvenuto quando la stessa aveva 18 anni. Ma, in precedenza, all’Arnas Civico, dove nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia è nata la sua bimba, la 32enne era stata sottoposta a impianto di pacemaker all’età di 4 anni e a 13 anni a un altro intervento al Policlinico San Donato Milanese.

A 18 anni è stato inevitabile il trapianto perché non riusciva più a svolgere le normali attività quotidiane. E, dopo il trapianto, le era stato detto che non poteva avere figli e molti glielo sconsigliavano. Eppure adesso è arrivata Vittoria, dopo una gravidanza a rischio. Un parto spontaneo che le ha fatto vivere attivamente la nascita della sua cucciola e che le ha permesso una rapida ripresa. Elementi per i quali la 32enne ha ringraziato i medici del Civico che l’hanno assistita con cura e amore.