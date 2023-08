Scene di ordinaria follia quelle riprese dalle telecamere del Cas lungo la bretella che conduce allo svincolo di Giostra.

A diffondere il video per denunciare quanto accaduto è il consorzio stesso attraverso le sue pagine social. “La propria sicurezza e quella degli altri automobilisti è alla base per chi si immette in autostrada – si legge-. Ma non tutti sembrano curarsene. Le videocamere di sorveglianza del CAS hanno ripreso lungo lo svincolo di Giostra a Messina un automobilista mentre sposta alcuni spartitraffico “semplificando” il proprio percorso. Una gravissima infrazione che rischiava di avere conseguenze molto più gravi. Il video è stato già inviato alle autorità competenti”.