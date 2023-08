Avverrà allo stadio Esseneto di Agrigento l’esordio ufficiale della Nuova Igea Virtus rnella stagione sportiva 2023/2024. L’incontro sarà valido per il turno preliminare di Coppa Italia serie D (gara unica).

Domenica 27 agosto 2023 – calcio d’inizio alle ore 16.00 – i giallorossi affronteranno in trasferta la SSD Akragas, anch’essa neopromossa in quarta serie. In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei calci di rigore.