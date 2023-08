Si inizia a mostrare la Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi che affronterà il prossimo girone I di Serie B di pallavolo Nazionale. Il primo volto della nuova squadra, che sarà allenata da coach Luciano Zappalà, è Anthony Cucca, vecchia conoscenza della zona tirrenica che ha già giocato alla Sicily Bvs nella passata stagione e da quest’anno darà anche una mano nei settori giovanili.

Cucca è nato a Messina, classe 1999, e cresce pallavolisticamente nel Mondo Giovane dove fin da piccolo compie tutta la trafila giovanile fino alla Serie C. Prima della pausa forzata per il Covid fa un’altra esperienza nel Messinese con il Mondo Volley, sempre in Serie C, prima di spostarsi nella provincia tirrenica dove nel 2021/2022 gioca a Spadafora, ancora Serie C, e poi il trasferimento in Serie B nel 2022/2023 a Villafranca Tirrena dove diventa un giocatore della Sicily Bvs.

“Dopo aver parlato con Nelly e Carmelo – sono le prime parole di Anthony Cucca successivamente alla riconferma – abbiamo avuto un incontro con l’allenatore e sono stato convinto dal tipo di progetto che hanno in mente. La linea dei giovani mi piace e non me lo son fatto dire due volte di continuare quest’esperienza. Ci saranno difficoltà, ma avendo già conosciuto anche gli altri ragazzi c’è voglia di far bene e divertirci”.