Fino al 30 ottobre prossimo sui tram di Palermo sarà presente il volto, sorridente, del Beato Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio che tanto si spese per i giovani fondando anche il centro di accoglienza Padre Nostro prima di essere ucciso per mano mafiosa nel 1993, esattamente trent’anni fa.

Il suo esempio per tutta la comunità, cristiana e non, sarà presente sui mezzi di trasporto pubblici palermitana grazie alla partecipazione attiva di Amat Palermo.

L’utilizzo di un mezzo in movimento non è casuale – spiega Giuseppe Artale – perché identifica perfettamente il Beato Pino Puglisi, un cristiano sempre in movimenti che non si è mai sentito al capolinea.