Sono stati i Vigili del Fuoco chiamati dai suoi familiari a trovare senza vita nella sua abitazione Carmelo Gatto, 67 anni.

L’uomo viveva in una casa di Via Porta Euracea. Sono intervenuti i Carabinieri. Nessun segno di effrazione è stato notato dagli investigatori. Il personale del 118, invece, non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari.