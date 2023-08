Nei giorni scorsi,i Carabinieri della Compagnia di Patti e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Librizzi, realizzato da due distinte imprese.

Nel corso dell’attività ispettiva, i Carabinieri hanno effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti in cui

potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché violazioni concernenti gli aspetti contrattualistici e previdenziali.

All’esito dei controlli, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore, motivo per il quale hanno denunciato i titolari delle due imprese. Il primo per aver omesso di idonei parapetti a tutela della salute dei lavoratori; il secondo, invece, per la mancata formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A carico dei due responsabili, i militari hanno irrogato ammende per l’ammontare di oltre 15.000 euro. Occorre tuttavia precisare che dei sei lavoratori controllati, tutti sono risultati in regola.