Incidente autonomo in serata, intorno alle 19.10, sullo scorrimento veloce che da Patti raggiunge San Piero Patti.

Una Fiat 500 stava viaggiando in direzione San Piero Patti. All’altezza di contrada Maddalena, nel territorio di Patti, il conducente ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente che ha riportato soltanto qualche escoriazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Patti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.