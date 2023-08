Pomeriggio da bollino nero sull’autostrada Messina-Catania, tra Taormina e Giardini Naxos.

Ma questa volta non c’entra l’esodo. A mandare in tilt il traffico è stato un tamponamento tra quattro auto. Non ci sono stati feriti, ma si è creata una lunga a partire dalle 17 circa di oggi pomeriggio quando i mezzi che viaggiavano in direzione Catania, all’interno di una galleria, si sono scontrati.

A causa dell’incidente si è creata una fila di circa due km tra la Taormina e Giardini Naxos.