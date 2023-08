Si sono aggrappati alle camere d’aria dopo che una violentissima onda ha travolto il barchino sul quale viaggiavano. Hanno visto, sotto i loro occhi, i compagni di viaggio portati via dalle forti correnti del mare in tempesta e poi sparire. Altri sono stati inghiottiti dalle onde.

Sono i particolari agghiaccianti del tragico racconto di quattro migranti, superstiti dell’ultimo naufragio consumatosi tra Lampedusa e le coste Libiche. Erano partiti tutti da Sfax. Due ragazzi e una ragazza minorenni non accompagnati e un adulti provenienti da Guinea e Costa d’avorio. Giunti a Lampedusa e in salvo hanno raccontato quei momenti di paura e terrore che non dimenticheranno mai.

In 41 sono spariti tra le onde. Tra loro tre bambini.