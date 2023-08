Aggredita dal fidanzato a schiaffi, pugni e persino con una mazza da baseball. Un incubo incredibile per una donna di 30 anni, di Agrigento, che ha fatto i conti con la furia dell’uomo in un’abitazione di San Leone, nell’agrigentino.

La ragazza, al culmine di una lite, ferita e in preda alla paura, è uscita dall’appartamento per chiedere aiuto. Giunto il 118, è stata trasportata in ospedale, raccontando il litigio con il suo compagno. Indaga la Polizia.