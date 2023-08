Sarà l’evento dell’estate pacese. È tutto pronto per accogliere “Regina. Queen tribute band”. Un vero e proprio omaggio alla band che dal Regno Unito ha venduto 300 milioni di dischi in tutto il mondo e in particolare a Freddie Mercury.

Il 12 agosto, in Via della Regione a partire dalle 21.30, i maggiori successi dei Queen verranno riproposti e rivissuti, per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica. L’evento è organizzato dal Comune di Pace del Mela con la collaborazione della Fondazione Teatro Pace del Mela e il patrocinio della Regione Sicilia.

“Le attese sono tante -ha dichiarato Mario la Malfa, Sindaco di Pace del Mela- e non vediamo l’ora di ospitare questo gruppo che con i suoi brani ci farà rivivere la meravigliosa melodia di Freddie Mercury. Diego Regina, la star dei “Regina Queen Tribute Band”, è considerato un vero e proprio fenomeno a livello internazionale. Aver ottenuto una data per Pace del Mela (l’unica per la Sicilia) ci permetterà di accogliere tanti fans da più province e darà certamente lustro al nostro territorio. Confidiamo in una serata unica. Per la giornata dell’evento è stata potenziata la presenza delle Forze dell’Ordine ed è stata predisposta apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità veicolare. Non mi resta che augurare a tutti un buon concerto con una frase che ha tracciato la storia di Freddie Mercury “We are the champions, my friends, and we’ll keep on fighting ’til the end.” (Siamo i campioni, amici miei, e continueremo a combattere fino alla fine.)”

“Si parlava tanto di noi – spiega Regina in una intervista rilasciata qualche anno fa – e a un certo punto arrivò un impresario da Ascoli che ci ha permesso di far parte della sua agenzia. La nostra vita è cambiata. Riuscì a prendere contatto con Mediaset: abbiamo partecipato alla prima edizione di Italia’s got talent. Avevo 30 anni e non mi sembrava vero. Ricordo i nostri volti increduli la prima volta in tv. Siamo arrivati alla fase finale, a quel punto però eravamo famosi. La nostra carriera artistica prese il volo: piovevano richieste dall’estero, concerti di piazza con 6mila persone”.

Un incidente poi riscrive la storia e impedisce uno stop di qualche anno. Oggi la tribute band si è rimessa in moto con tanta voglia di ricominciare.