Asd Nuova Igea Virtus rende noto che l’atteso sopralluogo della Commissione di Vigilanza per il rilascio all’uso dell’impianto comunale “D’Alcontres-Barone” è stato rinviato a data da destinarsi per cause non dipendenti dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla società giallorossa, che congiuntamente, negli ultimi due mesi, hanno effettuato tutti gli interventi necessari all’adeguamento e al rispetto di tutti i parametri e i vincoli obbligatori al via libera di tutti gli organi competenti.

La dirigenza della Nuova Igea Virtus auspica di potere ricevere tutti i nullaosta indispensabili entro l’inizio ufficiale della stagione sportiva 2023/2024. Come comunicato diffuso ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti, il prossimo 27 agosto è in programma il turno preliminare di Coppa Italia, propedeutico all’accesso al primo turno della competizione di categoria, quest’ultimo atteso il 3 settembre.

La prima giornata di campionato, invece, è stata calendarizzata per giorno 10 settembre.