Controlli dei Carabinieri nel litorale ionico tra Roccalumera e Nizza di Sicilia.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato oltre 80 persone e più di 50 autoveicoli con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che possono generare pericolo per automobilisti e pedoni.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno deferito – in stato di

libertà – quattro persone per guida in stato di ebrezza sotto l’effetto dell’alcool, mentre un’altra è stata

denunciata per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame

alcolemico.

Inoltre, sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, due persone sono state denunciate poiché, all’esito di un controllo sono stati trovati in possesso di coltello di genere vietato.

Nel corso dei servizi antidroga, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di

stupefacenti, poiché trovati in possesso di una modica quantità di marijuana detenuta per uso personale. La

droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.