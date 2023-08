Nella splendida cornice di Venetico Superiore, si è tenuta, nei giorni scorsi, l’inaugurazione del quarto anno della Rivista “Meravigliarsi” e, contestualmente, la presentazione del progetto “Arte in strada” a cura dell’Associazione di volontariato “Eccoci”.

L’incontro, svoltosi alla presenza dell’assessore ingegnere Salvatore Mezzatesta in rappresentanza del Comune di Venetico, è stato introdotto dalla Professoressa Cettina Ialacqua che ha presentato il nuovo numero della rivista “Meravigliarsi”, in cui sono raccolti gli articoli di semplici cittadini oltre che di artisti locali.

La professoressa Ialacqua si è soffermata sull’importanza della scrittura e sul fatto che essa possa contribuire a far conoscere i piccoli borghi. All’incontro ha partecipato la Dottoressa Giorgia Di Giovanni, direttrice artistica di #InCastro Festival 2023, che ha illustrato il ricco programma di eventi svoltisi quest’anno a Castroreale.

La Dottoressa Ialacqua ha, quindi, passato la parola alla professoressa Maria Francesca Tommasini che, nella sua qualità di scrittrice di libri per l’infanzia, ha ribadito l’importanza della lettura fin dalla più tenera età. La Tommasini ha illustrato il contenuto di tre dei suoi libri volti proprio alla valorizzazione del territorio. In ordine cronologico il primo libro “Le favole del borgo incantato” è ambientato a borgo Partano, una frazione sopra Rometta, un luogo magico ed ignoto ai più. “Copriti bene” è la storia ispirata alla triste vicenda di Graziella Campagna che si è svolta tra il Comune di Saponara e quello di Villafranca Tirrena. Infine l’autrice si è soffermata sul suo ultimo libro “Messina Tantestorie. Itinerari per piccoli viaggiatori” che, come recita il titolo, è un libro su Messina, sulla sua storia ed il suo monumenti. Il racconto contiene sei itinerari turistici adatti ai bambini o alle famiglie con bambini. Sì perché si può essere turisti anche vivendo a Messina. È lo sguardo che cambia! La Tommasini non si è dimenticata neanche dei piccoli stranieri cui è dedicata l’edizione inglese del volume.

“L’intento comune” ha ribadito sul finire l’autrice “deve essere quello di arginare la fuga dalle città del sud e dai borghi che possono e devono rimanere, con le loro tradizioni e la loro storia, patrimonio di tutti e principalmente delle future generazioni”. Dopo un breve dibattito, i relatori e tutti i presenti si sono intrattenuti sul sagrato della Chiesa di Sant’Anna per un piacevole momento conviviale.