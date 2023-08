Milazzo – Nuovi cambi in seno all’Arcidiocesi di Messina Lipari e Santa Lucia del Mela. S.E. Mons. Giovanni Accolla ha nominato infatti Mons. Francesco Farsaci vicario episcopale e parroco della parrocchia di San Giovanni Battista in Fondachello Valdina. Mons. Farsaci lascia quindi il Duomo di Milazzo, che adesso sarà guidato da Padre Giuseppe Currò, nuovo parroco della parrocchia di Santo Stefano protomartire in Milazzo.

Cambio di parroco anche a Pellegrino, frazione di Monforte San Giorgio. L’Arcivescovo Accolla ha infatti nominato Don Santino Cannistrà, parroco di Venetico Marina, come nuova giuda della Parrocchia S. Maria di Crispino in Pellegrino Monforte San Giorgio. Padre Cannistrà continuerà a seguire anche la parrocchia di Venetico.

Don Carmelo Barbera, attuale sacerdote di Pellegrino, porge il saluto a tutta la Comunità parrocchiale insieme alla Fraternità del “Piccolo Gregge dell’Immacolata” che, dal Santuario S. Maria di Crispino, continueranno a pregare per P. Santino e per tutti.

Questa sera alle ore 19:00 nella Celebrazione eucaristica in Parrocchia, il Vescovo ausiliare, Mons. Cesare Di Pietro, presenterà P. Santino che darà inizio al ministero.

Don Giuseppe Cutrupi, S.D.B., è stato nominato Parroco della Parrocchia San Matteo in Giostra – Messina. Don Angelo GRASSO, S.D.B., è Vicario parrocchiale della Parrocchia San Matteo in Giostra – Messina.

