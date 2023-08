Frazzanò – Hanno preso il via ieri pomeriggio i festeggiamenti in onore di S. Lorenzo Confessore, Patrono del Comune di Frazzanò, con il pellegrinaggio per la Serra, la Santa Messa celebrata al Monastero di S. Filippo di Fragalà e l'”Incontro” al Canapè, con la presenza di diversi Sindaci dei Nebrodi.

Il pellegrinaggio tradizionale della Serra si è concluso alle 23:00 circa, con il suggestivo “Incontro” al Canapè, seguito dai giochi pirotecnici. Hanno partecipato all’arrivo di S. Lorenzo al Canapè, oltre ai parroci Don Carmelo Scalisi e Don Calogero Frisenda, anche le autorità militari e civili del comprensorio dei Nebrodi.

Erano, infatti, presenti il Maresciallo dei Carabinieri Alberto, il Commissario di Polizia Pirrotti, la Polizia Municipale del Comune di Frazzanò, il Sindaco di Frazzanò Gino Di Pane, insieme agli Assessori Comunali Carmelo Liirò Peluso, Marzia Castrovinci, Emanuele Cangemi e Marco Imbroscì, al Presidente del Consiglio Dario Lo Sardo e ad altri componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, il Vice-Sindaco di Capri Leone Riccardo Mancari, il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante e il Sindaco di Alcara Li Fusi Ettore Dottore.

In serata il Corpo Bandistico “G. Rossini” di Frazzanò ha eseguito delle marce sinfoniche in Piazza Regina Adelasia, dopo aver accompagnato la processione per la Serra. Oggi è il giorno della Festa di S. Lorenzo e alle ore 22:00 è in programma il concerto del rapper Random.