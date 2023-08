Il Comune di Capo d’Orlando ha reso note le variazioni nel calendario per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in occasione della settimana di Ferragosto.

PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Lunedi’ 14/08/2023 Umido e vetro /lattine per (utenze non domestiche)

MARTEDI’ 15/08/2023 FESTIVO

Mercoledì 16/08/2023 Plastica – Pannolini e Organico per ( utenze non domestiche)

Giovedì 17/08/2023 Carta/cartone

Venerdì 18/08/2023 Organico

Sabato 19/08/2023 Vetro/lattine

Giorno 19/08/2023 la raccolta dei rifiuti indifferenziati porta a porta non verrà effettuata, gli utenti potranno conferire tali rifiuti, nella stessa giornata, c/o il C.C.R. di contrada PISSI dalle ore 7,00 alle ore 12,00.