Appuntamento con il corteo no ponte alle 18 di sabato 12 agosto a piazza Cairoli. E come successo già lo scorso 17 giugno è prevista la partecipazione anche delle associazioni, dei movimenti e dei cittadini calabresi. Il popolo dei no ponte torna a farsi sentire.

E lo fa con tutta una serie di eventi in programma tra l’11 e il 13 agosto. Ritengono il Ponte sullo Stretto “un progetto devastante, inutile e che sperpera risorse pubbliche che andrebbero destinate ai bisogni inevasi delle nostre comunità”. E ribadiscono che se “il cronoprogramma della grande opera venisse rispettato la prossima estate inizierebbe l’occupazione delle città dello Stretto attraverso i cantieri del ponte. Di fatto, è come se i nostri territori venissero ceduti a Webuild”.

Nella nota dei nopontisti, una realtà che, hanno spiegato oggi in conferenza racchiude molteplici sigle e orientamenti, si leggono le intenzioni e le motivazioni degli eventi in programma in questa tre giorni. Dal corteo al campeggio fino al concerto a piazza Unione Europea.

“Il 17 Giugno migliaia di siciliani e calabresi hanno invaso pacificamente le strade di Torre Faro per difendere lo Stretto di Messina. Continuiamo così. Costruiamo insieme il movimento che bloccherà la costruzione del ponte”.