La Nuova Igea Virtus ha reso noto di avere definito l’accordo con Maurizio Dall’Oglio per la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione inerente alla direzione dell’area sportiva.

La dirigenza, di comune accordo con l’ex capitano della Nuova Igea Virtus, tra i principali artefici della cavalcata dei giallorossi fino alla serie D, ringrazia Maurizio per il lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune professionali per il proseguimento della sua carriera, certi che in futuro le nostre strade possano ricongiungersi nel segno della continuità.

Massimo Italiano (pres.Nuova Igea Virtus): “A Maurizio ci legano rapporti di amicizia e di solida collaborazione, che siamo certi non verranno meno in futuro. La sua volontà di riprendere gli scarpini e misurarsi nuovamente sul terreno di gioco è una scelta che rispettiamo. In futuro, le porte della nostra società saranno sempre aperte”

Maurizio Dall’Oglio: “Inutile descrivere il legame e l’affetto che provo per la Nuova Igea Virtus, società con cui ho vissuto tante belle pagine di vita e di sport. I motivi alla base della definizione del mio rapporto di collaborazione sono esclusivamente di natura lavorativa e professionale”