“Matteo Messina Denaro si è risvegliato dall’operazione che è andata molto bene, è vigile e attivo. E’ in terapia intensiva solo per prassi dopo interventi del genere”.

A riportare le parole del garante dei detenuti in Abruzzo è Ansa. Gianmarco Cifaldi, dopo l’intervento a cui è stato sottoposto all’ospedale dell’Aquila il boss di Castelvetrano ha affermato: “La degenza in ospedale dipende dalla combinazione tra il consulto sanitario e gli approfondimenti del Dap che deve valutare le azioni per garantire la sicurezza interna ed esterna. Tutte le azioni vanno a garantire i diritti costituzionali sia per il boss sia per tutte le persone libere”.

Sempre secondo quanto riporta Ansa, per Matteo Messina Denaro si prospetta una degenza non breve nella cella ospedaliera dell’ospedale de L’Aquila. Qui è stato trasferito dal 41bis per l’aggravarsi delle sue condizioni.