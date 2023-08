Un’estate senza sosta dal divertimento, a San Piero Patti tra tradizioni e novità. Dalla “festa del ritorno” con ospite Wilma Goich per la serata dedicata alla persone che abitano fuori ma che continuano ad avere San Piero Patti nel cuore, ad eventi a cura delle associazioni cittadine con coinvolgenti laboratori e giornate di trekking e visite guidate per i suggestivi sentieri del borgo nebroideo.

Un cartellone 2023 ricchissimo, da consultare per non perdersi serate come quella di stasera e domani all’insegna del cibo di strada accuratamente selezionato per il “Ca’ Food”, festa già giunta alla 5ᵅ edizione. Stesso gran ritorno per la “Notte dei Sogni”, sabato 12 agosto, con ospite una fra le eccellenze della risata fra le più apprezzate del sud d’Italia, Giuseppe Castiglia.

Nella stessa serata, si comincerà alle 19 con l’ “aperitivo dei sogni”, dopo aver ballato ancora buon cibo con il “pane cunsatu” (pane condito con specialità tipiche), per chiudere con lo schiuma party e la discoteca sotto le stelle, solo a seguito delle numerose performance in scaletta.

Ma intrattenimento anche a Ferragosto, e pure il giorno successivo con il “Carnevale d’agosto”. Insomma, un susseguirsi di eventi a cui dare un’occhiata per una buona estate, anche a San Piero Patti.