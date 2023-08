San Filippo del Mela – Sarà il campo da basket “together”, il primo campo artistico della Sicilia, il teatro entro cui si giocherà il torneo in notturna “24 ore Basket- San Filippo del Mela”, organizzato dalla Pro Loco San Filippo del Mela con il patrocinio del Comune di San Filippo del Mela, con l’assessore allo sport Carmelo Fiorello e con il sostegno di tutta l’amministrazione Comunale. L’iscrizione è gratuita. Si giocherà dalle ore 21 del 12 Agosto.

Il campo da basket “together” è stato realizzato dall’artista Andrea Sposari con un progetto di democrazia partecipata di qualche anno fa.

Special guest dell’evento la giocatrice sicula Beatrice Stroscio, Classe 2001, reduce da una gran stagione in maglia PFU: al suo terzo anno nella squadra Umbertide, Stroscio ha notevolmente migliorato il suo contributo, dimostrando una crescita continua che le ha permesso di arrivare ai 14 punti di media realizzati nell’ultimo campionato, confermandosi come una delle migliori realizzatrici di tutta la Serie A2.

L’Associazione Pro Loco sta organizzando in ogni dettaglio questa vera e propria maratona che ha a oggetto una delle principali attività sportive altamente praticate all’interno del Comune di San Filippo del Mela, che da sempre costituisce fiore all’occhiello per lo stesso. L’evento avrà luogo nelle giornate del 12/13 agosto 2023, presso il campo artistico di basket Together, e si tratterà di un torneo che si svolgerà in notturna, dalle ore 21.00 del giorno 12 agosto alle ore 21.00 del giorno 13 agosto.

Ad aprire i “giochi”, vi sarà Beatrice STROSCIO, giocatrice di A2, nazionale giovanili. La Stroscio è stata convocata con la 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝟯𝘅𝟯 alla Fiba 3×3 U23 Nations League 2023 a Ramat Gan, Israele.

A conclusione dei giochi, i partecipanti e i presenti saranno intrattenuti con un momento ludico con schiuma party e animazione musicale.

“La manifestazione, -dichiara il Presidente della Pro Loco Matteo Dragà- quindi, vede tra le proprie finalità, oltre a quella di incentivare la passione e la pratica per questo sport, quella di fungere da attrattiva per molti giovani, giovanissimi e- per chiunque abbia voglia di partecipare a questo evento- appassionati a questa disciplina sportiva o desiderosi di approcciarsi a esso, anche soltanto a scopo meramente ludico Chiaramente, va da sé che non vi è insito alcun spirito agonistico , ma solo puro e semplice desiderio di volersi divertire in maniera sana, nell’ottica della socialità e della inclusione. Quando abbiamo pensato di riqualificare piazza Fulci, -continua- il nostro focus è stato sempre il basket , perché è innegabile il valore di questo sport nel territorio , quindi dopo il bellissimo intervento artistico di Andrea Sposari , il nostro obiettivo ed anche quello dell’Amministrazione Comunale, del sindaco Gianni Pino e degli assessori -conclude- è stato quello di rendere questo particolare campo di basket un luogo di condivisione per i più giovani e non solo , non un torneo agonistico ma un torneo per tornare a vivere la piazza , quale elemento di scambio , quell’autentica socialità che si compone di abbracci , di nuove amicizie. Devo ringraziare per l’impegno i soci della proloco ed in particolare Simone Bisbano e Alessandra Di Maio .”