Manutenzione del territorio a Spadafora. Il responsabile della città metropolitana di Messina ha affidato i lavori di una strada provinciale che in questo momento è poco praticata in quanto il cavalcavia del Cas è in fase di costruzione.

Come rimarca la Sindaca Tania Venuto, si tratta di una strada importante per le ditte artigianali che si trovano a ridosso del cavalcavia.

Lo scorso mese era stato organizzato un tavolo tecnico in Prefettura, su richiesta della Sindaca a sua Eccellenza il Prefetto. “Dopo l’ultimo tavolo tecnico la Città Metropolitana rappresentata per la nostra zona dall’ingegnere Antonino Sciutteri, -dichiara Tania Venuto – che ha effettuato tutte le norme burocratiche nel più breve tempo possibile, oggi ha affidato i lavori della strada provinciale ricadente nel nostro comune e di tutto il comprensorio alla ditta Camoter. È stato firmato il contratto e partiti immediatamente i lavori nella strada provinciale del nostro comune.”

Nei giorni scorsi la Sindaca ha effettuato, insieme all’Ing. Sciutteri, un sopralluogo per la verifica dell’inizio del cantiere. “La ditta -ha confermato la Sindaca- incaricata alla ricostruzione del cavalcavia mi ha confermato che è stato ordinato l’impalcato per la ricostruzione e che essendo fermi per le ferie dopo giorno 23 riprenderanno i lavori come illustrato in prefettura. La tabella di marcia è nei tempi e la consegna della struttura completa è prevista per aprile 2024”.