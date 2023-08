Fare rete contro le truffe, soprattutto quelle contro gli anziani. Il Comune di Messina, dopo avere fatto richiesta alla Prefettura e ottenuto parere favorevole dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha beneficiato del contributo del Fondo Unico Giustizia che il Ministero dell’Interno ha destinato per il 2022, ai Comuni Capoluogo di Provincia per potenziare i servizi territoriali di prevenzione, adottando forme differenziate di informazione e sensibilizzazione e innovativi strumenti di denuncia.

Nasce così NonRaggir@ME il progetto che punta a informare soprattutto gli anziani che sono tra le principali vittime di raggiri. Dalle telefonate ai messaggi sui cellulari, dalle email alle persone che si presentano alla porta fingendosi personale delle forze dell’ordine o addetti di società elettriche sono molteplici le forme delle truffe. Vecchi o nuove che siano. Proprio per mettere in condizioni i cittadini di fronteggiare questo fenomeno sempre più in crescita una prima iniziativa di prevenzione di prossimità, nata dalla collaborazione tra Comune di Messina e Forze dell’Ordine, che domani, giovedì 10 agosto, vedrà delle postazioni informative sulle strade.

Qui verranno consegnati opuscoli e saranno forniti consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.