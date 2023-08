Firmato, a Palazzo dei Leoni, l’atto di modifica ed integrazione dello schema di accordo tra la Città Metropolitana di Messina e i Comuni di Messina, Malfa, Milazzo e Taormina per l’attuazione delle misure previste dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)..

A siglare l’importante atto sono stati il sindaco metropolitano, Federico Basile; il vice sindaco di Messina, Salvatore Mondello; i sindaci di Taormina, Cateno De Luca, di Milazzo, Giuseppe Midili, e di Malfa, Clara Rametta.

Inoltre, è stata approvata la tabella di ripartizione dei fondi che assegna a Messina capoluogo euro 18.848.437,17 mentre a Taormina vanno euro 2.520.778,81, a Milazzo euro 1.859.386,35 e a Malfa euro 1.729.603,68 per un importo complessivo di finanziamento di euro 24.958.206,00.

Le finalità del Piano sono orientate al rinnovo del parco rotabile adibito, tra l’altro, al trasporto pubblico locale ed alla promozione ed al miglioramento della qualità dell’aria mediante l’introduzione di tecnologie innovative con l’adozione di mezzi ad alimentazione alternativa e delle relative infrastrutture di supporto.

L’iter tecnico-amministrativo è stato curato dalla VII Direzione “Pianificazione” della Città Metropolitana di Messina diretta dal Dirigente reggente arch. Roberto Siracusano.

“Con l’accordo odierno che concede il finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro per l’ammodernamento del parco rotabile dedicato al trasporto pubblico locale – ha affermato il sindaco di Taormina De Luca – sarà possibile dotare ASM di 3 autobus da 9 metri con la capienza di 63 posti a sedere per ciascuno e 3 autobus da 6 metri con 25 posti a sedere l’uno. Si tratta di bus elettrici che permetteranno di sostituire gli attuali mezzi inquinanti e vetusti che attualmente girano per le strade di Taormina. Il finanziamento sarà rendicontabile in due anni, dal 2023 al 2024 in quanto sono state recuperate le risorse non spese nel 2021 e 2022 pari, rispettivamente, a euro 130.273,74 ed euro 221.605,92. Quest’anno potranno essere immediatamente spesi euro 2.168.899,10 riferibili ad annualità 2024 e tutto questo deriva dalla capacità di anticipazione del Comune di Taormina che, grazie al Salva Taormina, garantirà ad ASM l’immediatezza della copertura finanziaria per l’acquisto dei mezzi. Si recupera quindi un finanziamento che, da Sindaco della Città Metropolitana, avevo assicurato nel 2021 e che il Comune di Taormina, a causa dei problemi finanziari, non aveva utilizzato”.