E’ stata inaugurata Lunedì 7 Agosto, presso la Chiesa S. Salvatore, la mostra fotografica “Longi a 360 gradi” a cura del Prof. Salvatore Migliore.

L’inaugurazione è stata accompagnata dai suoni mediterranei e coinvolgenti del duo musicale Marco Corrao e Davide Campisi; per l’occasione è avvenuta la riapertura della Chiesa S. Salvatore ed è stato organizzato un rinfresco.

La Chiesa S. Salvatore è stata di recente oggetto di lavori di ristrutturazione, con rifacimento del tetto e chiusa dal 2020. “Oggi ritroviamo un’importante risorsa per la comunità, – dichiara l’Amministrazione Comunale longese – che sarà uno splendido teatro per le iniziative sociali, culturali e religiose. Ringraziamo Padre Prestimonaco per la presenza e l’intervento, il Prof. Migliore per la passione, con cui ha mostrato i suoi scatti, e tutti gli intervenuti all’inaugurazione della mostra”.