Il liquore siciliano più venduto su Amazon è di Capo d’Orlando. Proprio così. Si tratta del liquore “L’andante”. “The Journey of the senses” è il sottotitolo di questo pregiatissimo prodotto. Tradotto: il viaggio dei sensi. Assaporare “L’andante” rappresenta infatti una riscoperta di sapori e sensazioni uniche.

Al naso è inebriante e intenso, grazie alle stecche di cannella Ceylon. Al palato risulta armonico ed equilibrato, caratterizzato soprattutto dalla presenza del Tè nero. Lascia in bocca un gusto fresco e agrumato per la presenza delle scorze di arance siciliane interamente BIO. E sono proprio questi gli ingredienti di un prodotto della nostra terra, tutti 100% naturali: Tè nero pregiato, stecche di cannella Ceylon, scorze di arance siciliane e una miscela di acqua e zucchero di canna. Ingredienti semplici, che fanno “L’Andante” un liquore artigianale unico nel suo genere.

Un liquore che si presenta bene come digestivo a chiusura di ogni pasto grazie al suo gusto intenso e avvolgente. Va servito freddo, tra i 4°C e i 6° C. Ma che è ideale anche per la realizzazione di cocktail grazie alle sue caratteristiche che consentono di realizzare drink unici. Non a caso è stato premiato tra i migliori liquori siciliani nell’anno 2020 con il sigillo di “Premio del Gusto” ed è tra i liquori più venduti del famoso marketplace Amazon, dove ha raccolto +50 testimonianze di clienti soddisfatti.



Per scoprire anche ulteriori utilizzi del liquore siciliano “LAndante” potrai visitare il sito web www.landante.it

Il processo produttivo è interamente svolto in un liquorificio del messinese su ricetta di Andrea Giaquinta che spiega la nascita di questo liquore d’eccellenza: “Come tutte le storie a lieto fine, l’ispirazione è arrivata dopo avere superato un periodo buio della mia vita – racconta – dove, a tratti, le speranze si riducevano a singolo respiri. Da lì in poi, la lenta ripresa e la voglia di riprendere in mano la mia vita con ottimismo, soprattutto per le persone a me care”. E una cosa che nasce dal cuore, in un periodo che vuole essere di riscossa e rivalsa, non può che essere un capolavoro così come L’Andante di fatto è.

LE FASI DELLA PRODUZIONE

Si inizia con la molitura del tè nero. Questa procedura conferisce un sapore e un aroma più intensi e decisi rispetto ai tè monossidati. La lavorazione inizia appena attivati in laboratorio, dove il tè nero viene sminuzzato, liberando dei succhi cellulari e particolari enzimi che conferiscono al liquore un sapore unico e inimitabile. Si aggiunge quindi la cannella Ceylon dal profumo dolce, caldo e gradevolissimo che, insieme allo zucchero di canna, viene tritata e portata in polvere secondo il vecchio metodo di famiglia. Peraltro la cannella ha proprietà antisettiche, antivirali battericide, digestive, carminative, il suo dolce aroma aiuta a combattere la stanchezza, migliora la concentrazione. A tutto questo va aggiunta la scorsa d’arancia siciliana, prodotto tipico della nostra meravigliosa Sicilia, raccolta direttamente nei campi adiacenti al laboratorio di produzione, salvaguardando un sapore inalterato, forte, deciso. Un ingrediente determinante che conferisce al liquore L’andante un caratteristico colore arancione con riflessi bronzei. Il liquore finito viene lasciato per un lungo periodo in infusione al fine di caratterizzare il più possibile il suo inconfondibile bouquet caldo, inebriante, intenso ed avvolgente. Solo dopo il completamento di questa stagionatura viene imbottigliato in eleganti confezioni da 25 e 50 cl e distribuito in tutto il mondo con il marchio L’Andante di cui è unico proprietario Andrea Giaquinta, registrato e proteggo all’Ufficio Marchi e Brevetti tenuto presso la CCIAA di Messina dal 2019.





COME ACQUISTARE LA TUA BOTTIGLIA DI LIQUORE SICILIANO ARTIGIANALE L’ANDANTE

Trovarlo online è molto semplice, infatti potrai navigare sia tra le pagine del sito web ufficiale del brand www.landante.it e tramite la chat di assistenza fare il tuo ordine direttamente dal produttore, o come alternativa, andare sul marketplace Amazon e digitare “Liquore l’andante” per trovare i vari formati disponibili.



Il brand l’Andante inoltre non vende il prodotto solo ai consumatori, ma riserva la vendita anche a distributori e attività della ristorazione o cocktail bar che vogliono rendere unica la propria attività o locale con un prodotto d’eccellenza come questo. Particolarmente vantaggiosi sarà anche il prezzo con i rispettivi listini da rivenditore, infatti sarà possibile ricevere un preventivo personalizzato tramite i contatti qui sotto:

Telefono: (+39) 3382679051

E-mail: infolandante@gmail.com

Questo è un articolo pubbliredazionale. Il servizio è offerto da Davision s.r.l.: per informazioni chiamare 0941921006.